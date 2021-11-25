Число смертей от ковида среди духовенства РПЦ с начала осени выросло

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Только за неполных три месяца с начала осени этого года от последствий ковида умерли 65 священнослужителей и монашествующих Русской православной церкви, при этом за все время пандемии по состоянию на октябрь было зарегистрировано 200 смертей среди представителей духовенства. Такие данные следуют из сообщений профильной рабочей группы при патриархе Кирилле.

Рабочая группа по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции регулярно публикует в своем телеграм-канале информацию о подтвержденных случаях смерти священнослужителей и монахов РПЦ от последствий ковида. В частности, в ноябре было 21 сообщение о случаях смерти среди духовенства и монашества, а всего начиная с сентября приводились данные о смерти 65 духовных лиц, в основном - старше 40 лет.

Как сообщалось ранее в телеграм-канале рабочей группы, в общей сложности переболели ковидом 6 094 человека из числа клириков и монашествующих РПЦ, среди них были зарегистрированы 200 смертей от последствий ковида. Обобщенные данные приводились по состоянию на 6 октября 2021 года.