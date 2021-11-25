В ВОЗ считают, что пик нынешней волны ковида в России пройден

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Снижение случаев заражения ковидом в России на протяжении последних трех недель позволяет считать, что пик текущей волны коронавируса в стране пройден. Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью Наиле Аскер-заде, вышедшем в четверг в программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"В восточной части [Европейского региона] я бы назвал Белоруссию, Россию, Болгарию, Румынию - в этих странах, судя по всему, пик пройден. И мы видим это в России, уже три недели идет снижение случаев заражения, но мы знаем, успех сегодня не обещает успеха в будущем", - сказал он.

Директор Европейского бюро выделил три основных причины появления новой волны пандемии в регионе, в том числе в РФ. "Первый [фактор] - зимний сезон. Становится холоднее. Люди собираются вместе в людных местах, - отметил Клюге. - Второй фактор заключается в том, что еще очень много людей восприимчивы к болезни, не только потому что иммунитет ослабевает через шесть месяцев после вакцинации, но и потому, что еще многие не вакцинированы. И третий фактор - так называемый штамм "дельта", поскольку он намного быстрее распространяется".

Клюге напомнил, что опасность коронавируса сохраняется, а число смертей по-прежнему не сокращается. "Я определенно хотел бы попросить граждан России и дальше придерживаться превентивных мер правительства, потому что мы знаем, что превентивные меры работают", - подчеркнул он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 259,5 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 468 189 случаев заражения, выздоровели 8 164 826 человек, умерли 269 057. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.