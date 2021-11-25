Здание домового храма мученика Трифона в центре Москвы будет сохранено

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Здание бывшего домового храма в честь святого мученика Трифона в центре Москве, против сноса которого выступили ранее православные верующие, будет сохранено, стороны подписали соответствующее соглашение. Об этом сообщается в четверг на сайте Московского патриархата.

"Подписан договор с застройщиком, регулирующий взаимоотношения сторон по сохранению здания домового храма мученика Трифона, расположенного по адресу: г. Москва, Подольское шоссе, д. 3. Вопрос о возможности предоставления земельного участка для размещения храма в качестве самостоятельного объекта в настоящее время прорабатывается соответствующими государственными органами", - говорится в сообщении. Других подробностей не приводится.

В конце октября на сайте Русской православной церкви сообщалось о том, что согласован и находится в стадии подписания договор, согласно которому здание храма в районе метро "Тульская" "будет сохранено на прежнем земельном участке (внутри планируемого застройщиком к возведению здания) или на соседнем земельном участке, вопрос о предоставлении которого будет проработан".

В августе этого года в Московской патриархии поддержали обращение депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова к мэру Москвы Сергею Собянину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором парламентарий просил остановить планируемый снос объекта религиозного назначения. Была также создана рабочая группа, в которую вошли застройщики, представители РПЦ, общественности и движения "Сорок сороков", выступающего за сохранение храма.

В старинном здании Общества призрения слепых мужчин (1913 года постройки) в прошлом были обустроены мастерские, спальни, а также домовый храм в честь святого мученика Трифона.