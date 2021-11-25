ТПП планирует помочь Ингушетии в улучшении инвестиционного климата

МАГАС, 25 ноября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила свою помощь Ингушетии в формировании новых проектов, которые позволят региону улучшить инвестиционный климат. Об этом на первом в Ингушетии бизнес-форуме "Маgas-2021" сообщил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.

"Ежегодно результаты рейтингов [Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ] представляются на Петербургском международном экономическом форуме и представляют собой выборку по регионам, которые занимают лидирующие позиции. К сожалению, не только Ингушетии, но и в целом регионов СКФО в рейтинге нет среди лидеров, они как правило внизу списка. И мы хотели бы предложить свою помощь в подготовке новых проектов, новых направлений, которые позволили бы республике существенно подняться в данном рейтинге, и мы уверены, что это вполне достижимо и возможно в краткосрочной перспективе", - сказал Курочкин.

По его словам, основная цель рейтинга - оценить усилия властей по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса и выявления лучших практик.

"У нас есть пример Дальневосточного федерального округа, регионы которого буквально еще пару лет назад не попадали в число лидеров, а сегодня среди лидеров мы видим целых четыре региона из ДФО. Мы считаем, что вполне это по плечу и СКФО", - добавил Курочкин.

Бизнес-форум "Маgas-2021" организован региональным фондом поддержки предпринимательства совместно с министерством экономического развития, ТПП республики и ИРО "Деловая Россия". В рамках мероприятия была представлена деловая экспозиция, где представители различных компаний продемонстрировали свою продукцию, также в рамках форума участники обсудили перспективы развития малого и среднего предпринимательства в регионе.

О национальном рейтинге

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата составляется АСИ с 2014 года по поручению президента РФ. Он оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

В 2021 году презентация рейтинга проходила на Петербургском международном экономическом форуме. В топ-5 регионов с наилучшими условиями для привлечения инвестиций вошли Москва, Татарстан, Тюменская, Тульская области и Башкирия.

До настоящего момента рейтинг рассчитывался по 42 показателям по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Однако в этом году было предложено дополнить его новыми критериями. Предлагались, в частности, индикаторы по созданию инфраструктуры для самозанятых, по эффективности законодательства в сфере защиты прав инвесторов и т. д. Кроме того, рассматривается вариант интеграции в рейтинг показателей индекса административного давления на бизнес, который формирует институт уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.