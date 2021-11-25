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В Северной Осетии итальянская компания планирует построить малую ГЭС

В рамках реализации проекта компания IdroEnergia SLR планирует предоставить 135 рабочих мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 ноября. /ТАСС/. Итальянская гидроэнергетическая компания планирует построить в Северной Осетии малую ГЭС мощностью 4,8 МВт. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Мы считаем, что кавказский регион - один из наиболее перспективных в мире для развития малой энергетики. И особый интерес для нас представляет проект создания малой ГЭС в Северной Осетии", - отметил технический директор итальянской гидроэнергетической компании IdroEnergia SLR Фабио Скуэро и выступил с предложением создать малую ГЭС мощностью 4,8 МВт в Северной Осетии.

В рамках реализации проекта компания планирует предоставить 135 рабочих мест.

Премьер республики Борис Джанаев отметил, что руководство региона заинтересовано в привлечении инвесторов и выразил готовность рассмотреть проекты в сфере гидроэнергетики.

Итальянская компания IdroEnergia SLR основана в 2005 году и занимается инвестированием в строительство перспективных малых ГЭС в различных странах мира с последующей эксплуатацией станций. Объекты компании находятся в Италии, Албании, Румынии, Чили, Грузии и Украине. В настоящее время компания IdroEnergia SLR совместно с компанией EcoEnergy реализует проекты по строительству малых ГЭС в Дагестане.

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