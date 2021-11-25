Около 400 млн рублей выделят на Кубани на питание школьников с ограниченными возможностями

КРАСНОДАР, 25 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края будут софинансировать обеспечение горячим питанием порядка 30 тыс. детей и ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов из краевого бюджета, на эти цели ежегодно будут выделять порядка 400 млн рублей, также в регионе вводят доплаты за классное руководство, такое решение принято депутатами Законодательного собрания Краснодарского края в ходе сессии в четверг.

"Решен вопрос, который уже достаточно давно волновал и педагогов, и родительскую общественность. За счет краевого бюджета будет осуществляться горячее питание детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных школах. Средства на 2022 год уже предусмотрены. Кроме того, закон упорядочивает процесс выплат за классное руководство и молодым специалистам. Это станет хорошим стимулом в их работе", - заявил председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

В ходе сессии депутаты прияли изменения, касающиеся организации питания в школах, так на обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов бесплатным горячим питанием в школах ежегодно будут направлять 391 млн рублей из краевого бюджета, что позволит обеспечивать питанием порядка 30 тыс. детей. Ранее финансирование было возможно только за счет средств муниципальных бюджетов, благодаря принятым поправках расходы будет софинансировать край.

Также в соответствующем краевом законе закрепили порядок направления денежных средств в виде субвенции на доплаты учителям за классное руководство, кроме того, педагогам в возрасте до 35 лет ежемесячно будут доплачивать по три тыс. рублей, финансирование на эти цели заложено уже на 2022 год.

В середине октября администрация Краснодарского края сообщала, что с начала нового учебного года в крае более 307 тыс. школьников с первого по четвертый класс питаются бесплатно в школьной столовой. Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае работают 34 тыс. педагогов.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с первого по четвертый классы в России. В целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.