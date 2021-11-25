Верховный суд 8 декабря рассмотрит вопрос о пересмотре дела Тихонова и Хасис

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Верховный суд России 8 декабря в соответствии с решением ЕСПЧ рассмотрит вопрос о пересмотре дела националистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Об этом ТАСС рассказал их адвокат Дмитрий Аграновский.

"На 8 декабря в президиуме Верховного Суда РФ назначено рассмотрение представления о возобновлении производства по делу Никиты Тихонова и Евгении Хасис в связи с решением ЕСПЧ", - сказал адвокат.

Согласно процессуальным нормам, ВС РФ может, возобновив дело, признать приговор законным или направить дело на пересмотр.

В феврале этого года Европейский суд признал, что российский суд нарушил статью 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, когда рассматривал дело Тихонова и Хасис. По мнению Страсбургского суда, присяжные не были беспристрастны, когда выносили обвинительный приговор в отношении националистов. При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис денежной компенсации. После этого Минюст РФ направил в ЕСПЧ ходатайство о передаче дела на пересмотр в Большую палату ЕСПЧ.

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены на Пречистенке 19 января 2009 года. В их убийстве признаны виновными один из основателей журнала "Русский образ" Никита Тихонов и активистка организации "Русский вердикт" Евгения Хасис. Тихонов был приговорен к пожизненному заключению, Хасис - к 18 годам лишения свободы.