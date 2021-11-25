Депутаты Костромской областной думы поддержали законопроект о QR-кодах

КОСТРОМА, 25 ноября. /ТАСС/. Депутаты Костромской областной думы на заседании в четверг поддержали большинством голосов федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной думы.

"Депутаты поддержали законопроект, 20 человек проголосовали "за", пять - "против", двое воздержались", - проинформировали в пресс-службе.

До рассмотрения в областной думе законопроект обсуждался на площадке Общественной палаты Костромской области. Все рекомендации общественников региональная дума направит в Госдуму.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты о введении QR-кодов в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

Ситуация в регионе

С 15 октября до 1 декабря в Костромской области необходимо предъявлять QR-коды при посещении театров, цирка, филармонии, концертных организаций, кинотеатров, музеев, в случае проведения массового мероприятия, при посещении объектов физической культуры и спорта, фитнес-залов, танцевальных студий, бассейнов, организаций общественного питания, в том числе функционирующих в гостиницах, зон посадочных мест фуд-корта. Детские развлекательные центры, игровые комнаты, организации в сфере развития творчества также можно посещать только при наличии QR-кодов или сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Система пропуска по QR-кодам действует в крупных торговых центрах, объектах розничной торговли непродовольственными товарами, салонах красоты, массажных салонах и соляриях. Запрет на проведение публичных и официальных мероприятий действует до 1 декабря.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 43 693 случая заражения коронавирусом, выздоровели 35 230 человек, умерли 972. За сутки выявлены 193 случая коронавируса.