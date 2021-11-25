Первый в Вологодской области комплекс по переработке ТКО создадут в Великоустюгском районе

ВОЛОГДА, 25 ноября. /ТАСС/. Мусороперерабатывающий комплекс создадут в Великоустюгском районе с соблюдением всех экологических норм и правил. Это будет первый подобный объект в Вологодской области, сообщил в четверг глава района Александр Кузьмин в ходе прямой линии губернатора.

"Сейчас генерируется до 25 тыс. тонн ТКО в год со всего района. Размещается на площадки временного хранения. Площадка была выделена в 1966 году, ее мощности исчерпаны, нарушены все санитарные и экологические нормы и правила. Великоустюгский районный суд обязал администрацию района к строительству полигона. Было разработано техзадание по определению подрядной организации, по разработке, изысканию, проведению общественных слушаний, прохождению экспертиз <…> Здесь будет не свалка, не полигон, а первый в Вологодской области мусороперерабатывающий комплекс, который будет соответствовать всем санитарным и экологическим нормам и правилам", - сказал глава района в прямом эфире в ходе прямой линии губернатора.

По словам руководителя муниципалитета, на комплексе планируется сортировать, перерабатывать и утилизировать отходы по самым высокотехнологичным нормам и правилам, которые на сегодня применяются. Остаточный мусор после сортировки и переработки, это примерно половина от всех поступающих отходов будет компостироваться и утилизироваться впоследствии на полях с ветрозащитным экраном. Организуют также водоотвод грунтовых и сточных вод на очистные сооружения. Компост будет также использоваться для плановой ликвидации и рекультивации остальных несанкционированных мусорных площадок в районе, их всего 17. "Проведено много встреч с жителями, всех волнует выбор земельного участка, потому что не каждый хотел бы видеть комплекс рядом со своим населенным пунктов. Но это высокотехнологичное производство с соблюдением всех норм. Всем это разъясняем и показываем", - подытожил Кузьмин.

Как сообщил губернатор Олег Кувшинников, на данный момент разработана и находится на утверждении новая территориальная схема обращения с отходами. В рамках схемы планируется эксплуатировать существующие полигоны во всех муниципалитетах по мере заполнения. "Но в Великоустюгском районе сертифицированного свободного полигона ТКО вообще нет, поэтому мусор складируется на приспособленных площадках, что грубо нарушает экологические нормы и правила. Именно поэтому было принято решение выделить областные деньги на строительство современного комплекса. Но построить комплекс надо с соблюдением всех санитарных, экологических норм и требований", - поручил Кувшинников.