Патриарх Кирилл примет участие в Съезде лидеров мировых религий в Казахстане в 2022 году

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пригласил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в сентябре 2022 года. Предстоятель Русской церкви принял это приглашение, сообщила пресс-служба патриарха по итогам его встречи в четверг с председателем Сената (верхней палаты) парламента Республики Казахстан Мауленом Ашимбаевым.

Переговоры прошли в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре.

"Председатель Сената парламента Республики Казахстан передал предстоятелю Русской православной церкви официальное приглашение от президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который планируется провести 14-15 сентября 2022 года. <…> Святейший Патриарх Кирилл с благодарностью принял это приглашение", - говорится в сообщении.

Форум будет посвящен теме "Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период".

"Ваше участие в предстоящем съезде имело бы очень большое значение для развития глобального межконфессионального диалога, а также дальнейшего укрепления конструктивного сотрудничества между Казахстаном и Русской православной церковью", - сказал Ашимбаев, слова которого приводятся в сообщении.

Казахстан инициировал созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий в 2003 году, с тех пор форум стал регулярным. Патриарх Кирилл ранее уже принимал личное участие в съезде, в 2012 году.