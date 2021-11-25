ВОЗ: на изучение воздействия нового штамма коронавируса на вакцины нужно несколько недель

ЖЕНЕВА, 25 ноября. /ТАСС/. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) тесно взаимодействуют с коллегами из ЮАР в изучении нового штамма коронавируса B.1.1.529, обнаруженного в этой стране, и в пятницу состоится встреча на эту тему. Потребуется несколько недель, чтобы выяснить воздействие этого штамма на вакцины, заявила в четверг эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter.

"Наша техническая группа по эволюции вирусов обсуждает этот вопрос [о новом штамме коронавируса] с коллегами из Южной Африки. Они проведут встречу завтра. Встреча созвана, чтобы это обсудить", - отметила она. В частности, речь пойдет о том, отнести этот штамм к вариантам, вызывающим обеспокоенность (VOC), или к вариантам, вызывающим интерес (VOI). Если штамм будет отнесен к одной из этих категорий, то ему в ВОЗ присвоят имя в виде буквы греческого алфавита. Керкхове пояснила, что созыв технической группы по эволюции вирусов отнюдь не является "сигналом тревоги". Проведение такой встречи обусловлено тем, что "имеется система" действий для такого рода ситуаций, сказала она.

По словам Керкхове, на настоящий момент известно менее 100 геномных последовательностей этого штамма. "О нем пока мало известно, но мы знаем, что этот вариант имеет большое число мутаций", - констатировала эксперт, добавив, что планируется проведение исследований, которые "продлятся несколько недель". Цель этой работы будет состоять, в частности, в том, чтобы выяснить "потенциальное воздействие этого варианта, например, на вакцины".

О том, что на юге Африки обнаружен новый штамм коронавируса, обладающий повышенной способностью к мутации, сообщил ранее в четверг Национальный институт инфекционных болезней ЮАР. Этот штамм, согласно данным южноафриканской радиостанции Эс-эй-би-си, впервые был выявлен недавно в Ботсване. Как сообщил изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок, B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса, что дает ему способность легче проникать в клетки человеческого тела. Радиостанция передает мнение ряда специалистов, согласно которому новый штамм коронавируса появился в организме человека с ослабленным иммунитетом, возможно больного с ВИЧ.