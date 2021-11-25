ВОЗ заявила, что вакцина спасла жизни почти 470 тыс. людей старше 60 в 33 странах Европы

СТОКГОЛЬМ, 25 ноября. /ТАСС/. Прививки от коронавируса позволили спасти 469 186 жизней в возрастной группе 60 лет и старше в 33 странах Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с начала кампании вакцинации. Об этом свидетельствуют результаты нового исследования Европейского регионального бюро ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), говорится в опубликованных в четверг пресс-релизах организаций.

В оценке не учитывались жизни, спасенные вакцинацией в возрастной группе младше 60 лет, и жизни, спасенные в результате косвенного воздействия вакцинации из-за сокращения передачи коронавируса. Исследование проводилось в 23 странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Великобритании (Англия и Шотландия), Швейцарии, Северной Македонии, Черногории, Молдавии, на Украине и в Израиле.

"COVID-19 привел к огромному количеству погибших в нашем регионе, но теперь мы можем категорически сказать, что без вакцины COVID-19 как инструмента сдерживания этой пандемии погибло бы гораздо больше людей, - приводятся в сообщении слова директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге. - В некоторых странах число погибших было бы вдвое больше, чем сейчас, без вакцин. Поэтому критически важно, чтобы все государства-члены в Европейском регионе как можно скорее достигли высокого уровня охвата людей из групп риска".

Вакцинация проходит неравномерно

С декабря 2019 года в странах Европейского региона ВОЗ было зарегистрировано более 1,5 млн подтвержденных случаев смерти от коронавирсуса, из которых 90,2% приходятся на людей в возрасте 60 лет и старше. Быстрая разработка и применение вакцин против ковида обеспечили столь необходимую защиту от тяжелых заболеваний и смерти для миллионов наиболее уязвимых, но скорость и масштабы развертывания этих вакцин в странах Европейского региона ВОЗ неравномерны.

В настоящее время в этих 33 странах полный курс вакцинации от ковида прошли от 20% до 100% лиц в возрасте 60 лет и старше. "Согласно исследованию, наибольшее количество спасенных жизней было в странах, где вакцинация от COVID-19 была развернута на ранней стадии, а охват целевой группой также был высоким. Другие страны испытали ограниченный эффект вакцинации, потому что внедрение вакцины было либо более медленным, либо развертывалось параллельно с текущим эффективным использованием нефармацевтических вмешательств для снижения передачи", - отмечено в сообщении.

Директор ECDC Андреа Аммон обращает внимание на то, что последствия низкого уровня вакцинации в некоторых странах в настоящее время отражаются в перегруженности систем здравоохранения и высоких уровнях смертности. "По-прежнему существует слишком много людей, подверженных риску тяжелой инфекции COVID-19, которых мы должны защитить как можно скорее. Даже в странах, которые добились хорошего общего охвата вакцинацией, все еще существуют подгруппы и возрастные группы, охват которых остается ниже желаемого. Вакцинация старших возрастных групп должна оставаться неотложным приоритетом для спасения большинства жизней в ближайшие недели и месяцы", - подчеркивает она.