В Петербурге огласили имена победителей XX Всероссийского конкурса "ТЭФИ-Регион"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Члена Академии российского телевидения, художественного руководителя телекомпании "Адамово яблоко" Кирилла Набутова наградили специальным призом юбилейного XX Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион". Имена победителей огласили в четверг в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

В Петербурге церемония состоялась впервые, конкурс проводился по 18 номинациям и двум тематическим направлениям: "Информационное телевещание" и "Просветительское и развлекательное телевещание". В этом году на конкурс было подано 428 работ, 54 из них вышли в финал.

"Специальным призом Академии российского телевидения "За личный вклад в развитие регионального телевидения" награждается Кирилл Набутов", - сказал ведущий церемонии.

Награду победитель получил из рук президента фонда Академии российского телевидения Александра Акопова, который поблагодарил Набутова за годы совместной работы. "Я счастлив лично вручить приз этому человеку, он отличается патологической личной скоромностью, это один из достойнейших представителей нашего цеха", - отметил он.

Кроме того, победителем в номинации "Ведущий информационной программы" стал заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию "Телеканал "Санкт-Петербург" Юрий Зинчук. Победителем в номинации "Лучшая ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа" признана программа телеканала "Санкт-Петербург" "Утро в Петербурге". В номинации "Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения до 300 тысяч" победили "Вести-Псков", производитель - филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Псков", г. Псков. В номинации "Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона" победил "Восточный Экспресс" телекомпании "Ариг Ус", г. Улан-Удэ.

В номинации "Интервьюер" победителем стал Андрей Копейкин за "Интервью с Александром Бурковым", филиал ФГУП ВГТРК ГТРК "Иртыш", г. Омск. В номинации "Репортер" победителем признана Ольга Заболотнева за работу "Об этом не принято говорить. Воскресшие из ада", производитель КЧ РГАУ "Центр развития связи и коммуникаций", телеканал "Архыз-24", г. Черкесск.

О премии "ТЭФИ-Регион"

Главной целью телевизионной премии "ТЭФИ-Регион" является сохранение и развитие лучших традиций российского телевидения. Среди членов жюри признанные эксперты в области журналистики и телевещания. Победители конкурса получают главный приз - бронзовую статуэтку "Орфей", работу скульптора Эрнста Неизвестного. В рамках финальных мероприятий конкурса в Санкт-Петербурге для участников и гостей церемонии были предусмотрены деловая и образовательная программы: тренинги, семинары и круглые столы.