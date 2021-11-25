Власти Петербурга рассчитывают достичь коллективного иммунитета к 15 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург, по прогнозам, выполнит план по вакцинации от коронавируса 80% населения к 15 января. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала "78".

"Мы приближаемся к коллективному иммунитету, но еще его не достигли. По нормативам, которые установил Минздрав, мы должны привить 3,5 млн человек - это 80% населения города. Сегодня привиты 67%. Если быть реалистами, мы планируем выйти на эти рубежи к 15 января. Но очень многое зависит от жителей", - сказал губернатор.

Он отметил, что в Петербурге удалось увеличить объемы вакцинации, открыть новые пункты и увеличить мощность существующих. По данным городской администрации, всего в Санкт-Петербурге завершили цикл вакцинации более 2,1 млн горожан. В Санкт-Петербурге работают 177 пунктов вакцинации на базе медицинских организаций и 49 мобильных прививочных пунктов.

"Всю прошлую неделю прививались более 30 тысяч человек в день, в прошлую пятницу мы поставили рекорд - 39 тыс. человек", - добавил Беглов.

По последним данным, в Петербурге выявили 777 333 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 714 636 человек (4 912 за сутки), умерли 25 867 (65 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 538 случаев заражения.