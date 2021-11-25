Беглов перенес ввод QR-кодов для общепита в Петербурге на 27 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноября. /ТАСС/. Сроки ввода системы QR-кодов для посещения магазинов и ресторанов в Санкт-Петербурге перенесены на конец декабря, чтобы люди успели завершить вакцинацию. Об этом сказал в четверг губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "78" .

Губернатор в четверг подписал постановление, в котором говорится, что для предприятий общественного питания и объектов розничной торговли переносится срок введения условий о доступе на их территорию только посетителей, завершивших вакцинацию, перенесших заболевание либо имеющих медицинский отвод с 1 декабря на 27 декабря.

"Все решения принимаются коллегиально. Есть рабочая группа, в которой участвуют и медики, и Роспотребнадзор, и ряд других специалистов. В первую очередь перенос сроков связан с тем, что люди массово приняли решение сделать прививку, и нужно дать им время закончить вакцинацию. Кроме того, сама эпидситуация позволяет сместить сроки обязательного предъявления QR-кодов в организациях общепита и торговли на период с 27 декабря. Но если ситуация будет ухудшаться, примем другие меры", - сказал губернатор.

Он отметил, что уровень заболеваемости в последние дни снизился.

По последним данным, в Петербурге выявили 777 333 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 714 636 человек (4 912 за сутки), умерли 25 867 (65 за сутки). За минувший день в городе выявили 1 538 случаев заражения.