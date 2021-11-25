Канада может одобрить вакцину от коронавируса для детей 2-5 лет в начале 2022 года

ОТТАВА, 25 ноября. /ТАСС/. Минздрав Канады может уже в начале следующего года одобрить использование вакцины от нового коронавируса для детей от двух до пяти лет. Об этом радиостанции CBC сообщила в четверг главный санитарный врач страны Тереза Тэм.

В эфире речь шла о препаратах американской компании Pfizer для этой возрастной группы. "Наиболее вероятно, что это произойдет в начале следующего года", - сказала она, отвечая на вопрос, когда данный препарат будет одобрен для этой возрастной группы.

Ранее канадский Минздрав одобрил использование вакцины от коронавируса компании Pfizer среди детей в возрасте 5-11 лет. В некоторых регионах страны вакцинация детей началась уже на этой неделе.