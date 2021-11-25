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Ограниченный тираж марок, посвященных Арктике, представили в Мурманске

На них изображены остров Гукера, бухта Тихая и остров Чамп, каменные шары

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ограниченный тираж почтовых марок, на которых изображены арктические пейзажи, представили в Мурманске на мероприятии, посвященном началу сотрудничества "Почты России" и комитета по туризму Мурманской области, сообщили в региональном ведомстве. 

"Почта России" и комитет по туризму Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения - совместное продвижение туристической привлекательности и узнаваемости Мурманской области. Участники торжественного мероприятия погасили конверты и марки филателистической серии "Арктическая зона Российской Федерации. Туризм", - говорится в сообщении комитета по туризму.

Серия марок выпущена ограниченным тиражом. На них изображены остров Гукера, бухта Тихая и остров Чамп, каменные шары. Дополнительно к почтовым маркам в обращение вышли конверты первого дня и специальный художественный штемпель. На его оттиске изображен архипелаг Земля Франца-Иосифа. Конверты и открытки, погашенные этим штемпелем, обладают уникальной коллекционной ценностью, так как срок действия специальных штемпелей ограничен.

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РоссияМурманская область
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