Ограниченный тираж марок, посвященных Арктике, представили в Мурманске

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Ограниченный тираж почтовых марок, на которых изображены арктические пейзажи, представили в Мурманске на мероприятии, посвященном началу сотрудничества "Почты России" и комитета по туризму Мурманской области, сообщили в региональном ведомстве.

"Почта России" и комитет по туризму Мурманской области заключили соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения - совместное продвижение туристической привлекательности и узнаваемости Мурманской области. Участники торжественного мероприятия погасили конверты и марки филателистической серии "Арктическая зона Российской Федерации. Туризм", - говорится в сообщении комитета по туризму.

Серия марок выпущена ограниченным тиражом. На них изображены остров Гукера, бухта Тихая и остров Чамп, каменные шары. Дополнительно к почтовым маркам в обращение вышли конверты первого дня и специальный художественный штемпель. На его оттиске изображен архипелаг Земля Франца-Иосифа. Конверты и открытки, погашенные этим штемпелем, обладают уникальной коллекционной ценностью, так как срок действия специальных штемпелей ограничен.