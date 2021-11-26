В Канаде в 2020 году отмечено рекордное за 30 лет число убийств

ОТТАВА, 25 ноября. /ТАСС/. Рекордное с 1991 года число убийств зафиксировано в Канаде в 2020 году. Об этом в четверг говорится в отчете канадского Бюро статистики.

По данным ведомства, в прошлом году в североамериканской стране зафиксировано 743 убийства, что стало вторым результатом за всю историю такого рода статистики, которая ведется с 1961 года. Наибольшее число насильственных смертей - 754 - пришлось на 1991 год. В 2019 году в Канаде было отмечено 687 убийств. Наиболее криминальными районами страны считаются Торонто и его пригороды, где было совершено 105 таких преступлений.

Рост количества убийств специалисты, в частности, связывают с пандемией нового коронавируса. "Пандемия COVID-19 оказала сильное влияние на канадское общество с марта 2020 года. Эти заметные социальные и экономические изменения способствовали и изменению структуры преступности по всей Канаде", - говорится в отчете.

В то же время, отмечают в Бюро статистики, убийства составили 0,2% от всех совершенных в 2020 году в Канаде преступлений.