Количество самозанятых в Мурманской области за год выросло вдвое

МУРМАНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Количество самозанятых жителей Мурманской области выросло с 5 тыс. до 11 тыс. за год. Об этом сообщили в Министерстве информации Мурманской области со ссылкой на губернатора Андрея Чибиса.

"Один из самых ярких результатов мер поддержки бизнеса, действующих в Мурманской области, - рост числа самозанятых в течение года в два раза, с 5,5 тыс. до почти 11 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова Чибиса, которые он сказал, выступая перед членами регионального совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

Как отметил губернатор, общая сумма прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) из областного бюджета составила порядка 900 млн рублей. Несмотря на пандемию, численность субъектов МСП в Мурманской области в текущем году выросла на 300 единиц - до 24 тыс., а количество занятых в этой сфере увеличилось на 2 800 человек.

"Невозможно обеспечить людям достойное качество жизни и шанс для самореализации, если не развивать малый и средний бизнес. На Севере вести бизнес непросто. Издержки, связанные с выплатой "полярок" и отпусков, добавляют трудностей нашим предпринимателям. И наша общая задача - сделать так, чтобы, с одной стороны, создать большой рынок, в том числе за счет новых инвестиций, а с другой, - создать условия более удобные и конкурентоспособные, чем в других частях страны", - резюмировал глава региона.