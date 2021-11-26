Трехдневный траур начался в Кузбассе в связи гибелью рабочих на шахте "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Траур начался в Кемеровской области в связи с гибелью 11 рабочих и трех спасателей после пожара на шахте "Листвяжная" - до понедельника в регионе приспустят флаги и отменят развлекательные мероприятия и телепередачи.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"В дни траура на всей территории Кемеровской области - Кузбасса приспустить государственные флаги Российской Федерации, флаги Кемеровской области - Кузбасса, флаги муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса", - говорится в распоряжении губернатора Кузбасса Сергея Цивилева.

Также в дни траура в Кузбассе будут отменены развлекательные мероприятия и телепередачи, за которые ответственны государственные и муниципальные организации. В пятницу во всех храмах Кемеровской епархии начнутся панихиды по погибшим и молебны о выздоровлении пострадавших.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".