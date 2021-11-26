Гинцбург заявил о высокой эффективности совместного применения вакцин от ковида и гриппа

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность препаратов, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами.

Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами. Это правда?

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"Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител", - сказал он.

Ранее Минздрав разрешил одновременное применение вакцин "Спутник V" или "Спутник лайт" и вакцины против гриппа. Отмечалось, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.