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Гинцбург заявил о высокой эффективности совместного применения вакцин от ковида и гриппа

Как отметил директор Центра им. Гамалеи, они взаимно усиливают друг друга по количеству уровня протективных антител
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург Артем Геодакян/ТАСС
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Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Одновременное применение вакцин против гриппа и против коронавируса увеличивает эффективность препаратов, заявил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами. Это правда?
Говорят, что подъем заболеваемости связан с вакцинами.

"Они взаимно друг друга усиливают по количеству уровня протективных антител", - сказал он.

Ранее Минздрав разрешил одновременное применение вакцин "Спутник V" или "Спутник лайт" и вакцины против гриппа. Отмечалось, что при одновременной вакцинации препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГинцбург, Александр Леонидович
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