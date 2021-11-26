В Италии приняли "афганскую девочку" со знаменитой фотографии Стива Маккарри

РИМ, 26 ноября. /ТАСС/. Афганская женщина по имени Шарбат Гула, "афганская девочка" со знаменитой фотографии Стива Маккарри, доставлена из своей страны в Италию в рамках программы помощи афганским беженцам и их интеграции. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительственного дворца Киджи, который занимался организацией перевозки женщины, увековеченной фотографом в 12-летнем возрасте.

"Вслед за обращениями со стороны представителей гражданского общества и ряда неправительственных организаций о помощи Гуле покинуть страну после августовских событий Совмин Италии взял на себя организацию ее перевозки в Рим в рамках программы по эвакуации афганских граждан и плана правительства по их приему и интеграции", - говорится в заявлении дворца Киджи.

Сейчас Шарбат Гуле почти 50 лет, а когда фотожурналист Стив Маккарри сделал ее фотографию в 1984 году в лагере беженцев на афгано-пакистанской границе, она была осиротевшим после налета на ее деревню подростком. Потрет девочки с пронзительными зелеными глазами был опубликован в журнале National Geographic годом позже и сразу стал символом страдания целого народа, а потом и проблемы беженцев в целом.

В 2012 году, когда известный журнал впервые выставил на аукцион фотографии и картины из своих архивов, снимок "Афганская девочка" на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке ушел с молотка за 178,9 тыс. долларов, что превысило оценочную стоимость почти в четыре раза.

Сама Шарбат, которая потом вернулась в Афганистан, вышла замуж и родила четырех дочерей (одна из которых умерла), не подозревала, что получила всемирную известность. Маккарри, который не записал ее имени, решил разыскать свою героиню спустя 17 лет. В 2002 году он вновь ее сфотографировал. И первая, а потом и вторая фотография экспонировались на выставках в разных городах мира.

Возвращение

Последние годы Шарбат провела в Пакистане, откуда она была выслана в 2016 году, поскольку пакистанский суд признал ее виновной в незаконном проживании на территории страны. Женщина была арестована в своем доме в Пешаваре, где, по данным местных властей, проживала, не имея статуса беженца. Ей грозило до 14 лет тюремного заключения за незаконное пребывание в стране, однако суд приговорил ее к 15-дневному заключению, а также к штрафу и высылке из Пакистана. В Кабуле знаменитую беженку приняли тогдашние власти, обещав предоставить Гуле жилье.

После вывода военного контингента НАТО из Афганистана и прихода к власти представителей движения "Талибан" тысячи афганцев, оказавшись на грани голода, стали покидать страну. В рамках гуманитарных рейсов из Кабула в августе в Италию были вывезены около 5 тыс. афганцев. Как корреспонденту ТАСС уточнили в МИД республики, больше прямые вывозные рейсы не осуществлялись. Однако по другим гуманитарным каналам, в том числе из соседних с Афганистаном стран, в Италию продолжают прибывать беженцы.