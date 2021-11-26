В румынских лицеях будет преподаваться дисциплина "История евреев. Холокост"

БУХАРЕСТ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис утвердил в четверг закон о преподавании в лицеях и профессиональных школах страны дисциплины "История евреев. Холокост". Сообщение об этом размещено на сайте президентской администрации.

Школьные программы, учебники и другие материалы на эту тему будут разработаны министерством образования в сотрудничестве с Национальным институтом по изучению Холокоста в Румынии имени Эли Визеля и членами Почетного совета по учреждению Национального музея истории евреев и Холокоста в Румынии.

Педагоги, которые будут преподавать эту дисциплину, могут получить и улучшить профессиональную подготовку в стране и за рубежом. Дисциплина "История евреев. Холокост" будет преподаваться в лицеях и профессиональных школах Румынии начиная с 2023-2024 учебного года.

Нормативный акт предусматривает также учреждение премии Национального института по изучению Холокоста в Румынии за особые достижения в борьбе против антисемитизма, в сохранении памяти о Холокосте и сбережении истории, культуры и традиций еврейских общин в Румынии. Премия будет носить имя румынского дипломата Константина Караджа, который в период Второй мировой войны способствовал спасению от депортации и истребления десятков тысяч евреев в различных странах, за что был удостоен иерусалимским мемориальным институтом Яд Вашем звания "Праведник народов мира".