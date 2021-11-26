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Пандемия COVID-19

Байден назвал многотысячный парад в Нью-Йорке знаком, что Америка вернулась после пандемии

Президент США отметил, что нет ничего, с чем страна не смогла бы справиться

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Джо Байден считает, что "Америка вернулись" после пандемии коронавируса. Об этом он заявил во время телефонного звонка корреспонденту телеканала NBC Элу Рокеру, который в прямом эфире освещал парад в честь Дня благодарения в Нью-Йорке.

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Во время репортажа у корреспондента зазвонил телефон и он объявил зрителям, что это президент Байден. Пресс-пул Белого дома позднее подтвердил информацию о звонке.

Корреспондент спросил президента, с каким обращением хотел бы тот обратиться к американскому народу в отмечаемый в четверг День благодарения. "Спустя два года вы вернулись, - ответил Байден, обращаясь к американцам, - Америка вернулась. Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться".

Парад в День благодарения проходит ежегодно в Нью-Йорке. Однако в 2020 году из-за пандемии физическое участие в нем было ограничено, американцы могли лишь следить за трансляцией ограниченного по масштабам шествия. Но в этом году парад прошел без каких-либо коронавирусных ограничений, собрав десятки тысяч людей в центре города - на Манхэттене.

Воздаяние представителями власти благодарности за победы, правда, прежде всего военные, - одна из традиционных черт отмечаемого в США Дня благодарения.

Проведение парада стало еще одним свидетельством того, что Нью-Йорк преодолел пандемию. Следующим станет встреча Нового года на Таймс-сквер. Подобные мероприятия стали возможными после того, как почти 70% жителей города прошли полную вакцинацию от коронавируса.

Теги
СШАБайден, ДжоПандемия COVID-19
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