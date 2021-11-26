Байден в День благодарения выразил признательность американским военным

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг по случаю Дня благодарения обратился по видеосвязи к американским военным, чтобы выразить им признательность за их службу.

"Военнослужащие и члены их семей стольким жертвуют, чтобы защитить наши свободы и свободу других людей по всему миру. Хотя мы никогда не сможем в полной мере возместить свой долг перед этими героями, первая леди США (Джилл Байден) и я сегодня позвонили [военным], чтобы сказать, как мы благодарны за все, что они делают", - написал Байден у себя в Twitter.

Как сообщает пресс-пул Белого дома, в первой половине дня Байден и его супруга отправились на базу Береговой охраны США Брант-Пойнт в штате Массачусетс. Оттуда они по видеосвязи пообщались с представителями всех шести видов Вооруженных сил США.

После этого первая чета страны приветствовала служащих базы, пожелав им счастливого Дня благодарения. "Я не шучу, когда говорю, что благодарен этим ребятам. Я благодарен им и всем", - сказал американский лидер. Он отметил, что наблюдает за операциями Береговой охраны США по всему миру. "Я наблюдал за ними в Южно-Китайском море, <...> в Афганистане, Ираке, Южной Америке. <...> Люди спрашивают, что такое Америка. <...> Посмотрите, и вы увидите их. Это те, кого они (люди в мире) видят. Они не видят нас тут. Они видят их. Это вызывает у меня гордость", - добавил Байден. Как отмечает пресс-пул, глава государства не стал отвечать на выкрикиваемые ему журналистами вопросы, один из которых касался России.

День благодарения был объявлен национальным праздником в США в 1863 году по решению президента Авраама Линкольна. В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стал отмечаться в четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Богу. За праздничный стол были приглашены местные индейцы из племени вампаноаг, которые принесли с собой индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения. Как правило, подают ее на стол под клюквенным соусом вместе со сладким картофелем. Праздник принято отмечать в кругу семьи. В конце ноября миллионы американцев традиционно отправляются в поездки, чтобы встретиться с родными по случаю Дня благодарения.

Байден вместе с семьей проводит праздничные выходные в Нантакете (штат Массачусетс).