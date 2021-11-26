Власти Чукотки сообщили о завершении завоза топлива на зиму

ТАСС, 26 ноября. Топливный завоз на Чукотку завершен в полном объеме - танкер "Борис Вилькицкий" доставил на полуостров последнюю партию дизтоплива, сообщили ТАСС в окружном правительстве.

"Последнюю партию топлива разгрузили в селе Хатырка, тем самым завершив завоз топлива в регион на зиму. В этом году примерно на три недели сдвинулись сроки доставки топлива из-за сложной ледовой обстановки", - уточнили в правительстве региона.

В этом году в населенные пункты Чукотки завезено более 251 тыс. тонн угля, 22 тыс. тонн авиационного керосина, 7,2 тыс. тонн бензина и 125 тыс. тонн дизельного топлива. Этот объем полностью закроет все потребности округа в топливе.