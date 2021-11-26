На Мартинике объявлен комендантский час для борьбы с беспорядками

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Мартиники объявили о введении на острове комендантского часа для борьбы с беспорядками. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в Twitter префектуры этой заморской территории Франции в Карибском море.

Как сообщает радиостанция France Info, беспорядки связаны с социальным кризисом и недовольством от введения санитарных пропусков.

"Станислас Казель, префект Мартиники, решительно осуждает акты насилия и вводит комендантский час с 19:00 до 05:00 до момента восстановления спокойствия", - говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что с 22 ноября на Мартинике по ночам возникают беспорядки. "Группы лиц повреждают имущество и возводят баррикады", - информирует префектура. В сообщении отмечается, что в настоящий момент задержаны 11 человек и "конфисковано несколько единиц оружия".

Беспорядки противников санитарных пропусков и вакцинации не прекращаются уже несколько дней и в соседней Гваделупе. Протестующие перекрывают дороги, жгут костры посреди улиц и грабят магазины. Для восстановления порядка в этой заморской территории был объявлен комендантский час с 18:00 до 05:00. Ранее глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщал, что в Гваделупу направлены дополнительные силы правопорядка, в том числе 50 бойцов спецназа жандармерии и полиции.

Санитарные пропуска были введены в республике в августе. Французы должны предъявлять такой документ при посещении кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и воздушных путешествий на дальние расстояния.