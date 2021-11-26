Синоптики рассказали, что декабрь в Приморье будет холоднее обычного

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что в Приморье средняя температура воздуха в декабре будет на один-два градуса ниже многолетних значений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Примгидромета.

"По предварительному прогнозу синоптиков, ожидается, что в предстоящем декабре средняя месячная температура воздуха в Приморье составит -14...-19 градусов, в прибрежных районах -7...-12 градусов, что ниже средних многолетних значений на 1-2 градуса. Температурный фон по сравнению с ноябрем понижается на 7-10 градусов", - сообщили в пресс-службе.

Ночью температура воздуха составит 13-18 градусов ниже нуля, в отдельные ночи будет холоднее - до минус 25 градусов, в горных районах столбики термометров могут опускаться до минус 30 градусов.

В Примгидромете отметили, что температурный минимум в регионе регистрировался на уровне от 40 до 44 градусов ниже нуля. Абсолютный максимум достигал девяти градусов тепла, на юге края - 13 градусов выше нуля.

В северной части каря синоптики ожидают выпадения осадков выше нормы, на юге - около среднего многолетнего значения. "Осадков в декабре выпадает на 10-25 мм меньше, чем в ноябре", - отметили в пресс-службе, добавив, что точность долгосрочного прогноза составляет 60-70%.