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Пандемия COVID-19

Власти Колымы сообщили, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 заполнен почти на 80%

Больше половины выделенных коек оснащено подачей кислорода

ТАСС, 26 ноября. Коечный фонд в моногоспиталях Магаданской области, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом, заполнен почти на 80%. Около половины коек обеспечено подачей кислорода, который в медучреждения поставляют частные компании, сообщается на сайте областного правительства.

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"В регионе развернуто 260 коек для больных коронавирусом, больше половины из них обеспечено кислородной поддержкой, 33 койки оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. В ковидных госпиталях работают 46 врачей и более 80 специалистов среднего звена. Коечный фонд заполнен на 77%. Кислородом больницы снабжает частное предприятие. Сейчас запас кислорода для нужд медучреждений превышает потребность в несколько раз, тем не менее в декабре мы ожидаем поставку двух кислородных станций", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Ивана Горбачева.

Уточняется, что в IV квартале 2021 года власти региона направили более 400 млн рублей на закупку лекарств и оборудования для медицинских учреждений. Запас лекарств в Магаданской области сформирован, аналогичный запас удалось создать и при обеспечении лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты и дезрастворами. О развертывании дополнительных коек пока не сообщается.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 12,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 11,6 тыс. пациентов выздоровели, 310 умерли. Привиты около 53 тыс. человек.

Теги
РоссияМагаданская областьПандемия COVID-19
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