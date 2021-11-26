Власти Колымы сообщили, что коечный фонд для пациентов с COVID-19 заполнен почти на 80%

ТАСС, 26 ноября. Коечный фонд в моногоспиталях Магаданской области, развернутых для лечения пациентов с коронавирусом, заполнен почти на 80%. Около половины коек обеспечено подачей кислорода, который в медучреждения поставляют частные компании, сообщается на сайте областного правительства.

"В регионе развернуто 260 коек для больных коронавирусом, больше половины из них обеспечено кислородной поддержкой, 33 койки оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких. В ковидных госпиталях работают 46 врачей и более 80 специалистов среднего звена. Коечный фонд заполнен на 77%. Кислородом больницы снабжает частное предприятие. Сейчас запас кислорода для нужд медучреждений превышает потребность в несколько раз, тем не менее в декабре мы ожидаем поставку двух кислородных станций", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения региона Ивана Горбачева.

Уточняется, что в IV квартале 2021 года власти региона направили более 400 млн рублей на закупку лекарств и оборудования для медицинских учреждений. Запас лекарств в Магаданской области сформирован, аналогичный запас удалось создать и при обеспечении лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты и дезрастворами. О развертывании дополнительных коек пока не сообщается.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 12,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 11,6 тыс. пациентов выздоровели, 310 умерли. Привиты около 53 тыс. человек.