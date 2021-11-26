Опрос показал, что онлайн-собеседования вызывают у соискателей меньше стресса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Рекрутеры считают, что онлайн-интервью вызывают у соискателей меньше стресса, чем очные. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного в период 1-22 ноября 2021 года среди 1 000 работодателей и 1 600 представителей экономически активного населения страны с опытом прохождения онлайн- и офлайн-собеседований.

"По мнению 59% рекрутеров, кандидаты больше волнуются на личных интервью, тогда как онлайн-встречи назвали стрессовыми для соискателей в пять раз реже (12%). Каждый четвертый работодатель (26%) уверен, что для тех, кто ищет работу, уровень стресса на онлайн- и офлайн-интервью примерно одинаков", - говорится в результатах опроса.

При этом 39% кандидатов признаются, что для них ощущения от онлайн- и офлайн-собеседований примерно одинаковы, 16% больше волнуются на онлайн-интервью, а 15% - на очных встречах. При этом в ходе личных собеседований молодежь до 24 лет испытывает стресс чаще других (21%): из-за пандемии у многих выпускников вузов и колледжей почти не было шансов получить опыт живого общения с потенциальными работодателями.

При наличии выбора и рекрутеры, и соискатели скорее предпочли бы участвовать в личном интервью, однако работодатели видят преимущества такого формата гораздо чаще кандидатов (74% против 43%). Онлайн-встречу выбрали бы 15% менеджеров по персоналу и 19% трудоустраивающихся (больше всего среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. - 27%). Каждому третьему соискателю (34%) и каждому десятому рекрутеру (10%) все равно, где обсуждать условия работы - в переговорной или в зуме.

За ковидный год популярность онлайн-собеседований несколько возросла и среди кандидатов, и среди работодателей (на 2 и 5 п. п. соответственно), а вот личные встречи соискатели теперь выбирают реже (на 3 п. п.).

Негативные аспекты

Больше всего в онлайн-собеседовании раздражают соискателей технические сложности (проблемы с интернетом, настройками камеры и т. д.) вызывают напряжение у 38% рекрутеров и 14% соискателей, отсутствие зрительного контакта и живого общения - у 24% работодателей и 13% кандидатов. Число тех, кого на онлайн-собеседованиях ничего не раздражает, среди соискателей составило 38%, а среди работодателей - 15%.

За год рекрутеры стали намного реже жаловаться на технические сбои (на 23%): в условиях пандемии интернет-коммуникации стали обыденностью и вызывают меньше сложностей. А вот отсутствие живого контакта с собеседником стало раздражать менеджеров по персоналу значительно чаще.