Исследование: спрос на платную вакцинацию от коронавируса в ноябре вырос почти вдвое

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россияне в ноябре приобрели на 94% больше услуг по платной вакцинации от коронавируса, чем в октябре, и в восемь раз больше, чем в июле. Об этом говорится в результатах исследования аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Россияне за неполный ноябрь сделали на 94% больше покупок услуг по вакцинации, чем в октябре. При сравнении с аналогичным периодом июля рост числа купленных прививок составил 715% - в восемь раз больше", - говорится в исследовании.

Аналитический ресурс "Чек индекс" компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных страны, который ежедневно обрабатывает 48-50 млн кассовых чеков с более 1 млн онлайн-касс в России) проанализировал агрегированные обезличенные данные о покупке услуг по платной вакцинации от коронавируса в частных клиниках. Эксперты сравнивали продажи услуг в натуральном выражении за 1-24 ноября и 1-24 октября 2021 года.

Согласно исследованию, в ноябре наряду с наиболее востребованными месяцем ранее вакцинами "Спутник V" и "Спутник лайт" высоким спросом пользовалась вакцина "Ковивак". Услуга по платной вакцинации как правило включала осмотр врача перед введением препарата, либо исследование уровня антител после вакцинации. Сама вакцина является бесплатной. Средний чек покупки услуги в России в ноябре вырос на 42% по сравнению с октябрем, до 1 548 рублей, в Москве - на 54%, до 2 012 рублей. Эксперты связывают это с предоставлением дополнительных услуг, таких как осмотр врача, экспресс-тестирование и проверка на антитела. Более половины услуг по платной вакцинации было предоставлено в столичном регионе.

По данным "Чек индекса", высокий спрос наблюдался как во второй половине октября, когда в стране объявили о нерабочих днях, так и после длинных выходных в начале ноября. Ряд потребителей выбирают платную вакцинацию в туристических целях, в том числе как более экономичную альтернативу ПЦР-тестам, объяснили эксперты.

Данные медицинских лабораторий

Спрос на платную вакцинацию от коронавируса среди клиентов "Медси" в ноябре вырос более чем в два раза по сравнению с октябрем - на 110%, рассказала ТАСС заместитель медицинского директора группы компаний Ксения Шеховцова. По ее словам, эта тенденция может быть обусловлена наступлением для некоторых граждан момента для повторной вакцинации, ограничением доступа на отдельные мероприятия для непривитых посетителей и ограничительными мерами в регионах. К тому же, многие планируют пройти вакцинацию перед поездками в период новогодних праздников.

Рост спроса на платную вакцинацию в "Инвитро" в ноябре составил 54% по сравнению с месяцем ранее, чему могло способствовать введение QR-кодов для посещения мероприятий в некоторых регионах, сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний. Заместитель генерального директора лабораторной службы "Хеликс" Дарья Горякина отметила, что с момента запуска услуги по платной вакцинации в Санкт-Петербурге в конце октября эта услуга пользуется стабильно высоким спросом. Например, в период с 10 по 24 ноября на выделенную линию по записи на вакцинацию контакт-центра "Хеликс" поступило более 3 тысяч звонков. Востребованность услуги объясняется прежде всего тем, что вакцинация является самой эффективной мерой против распространения инфекции, объяснила она.