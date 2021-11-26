Масочный режим на Камчатке продлили до конца января 2022 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий продлен на Камчатке еще на два месяца, до конца января 2022 года, сообщается на сайте правительства региона.

"Согласно постановлению № 158, подписанному губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, масочный режим в регионе продлен до конца января следующего года. Требование обязательного ношения масок в общественных местах и на транспорте будет действовать в регионе еще два месяца. Также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

В регионе первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции вакцинированы более 118 тыс. человек. Вторым - более 80 тыс. человек. Для коллективного иммунитета, по словам специалистов, должно быть вакцинировано не менее 80% населения. На Камчатке это чуть более 197 тыс. человек.