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Пандемия COVID-19

Масочный режим на Камчатке продлили до конца января 2022 года

Также власти сохранили запрет на проведение массовых мероприятий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий продлен на Камчатке еще на два месяца, до конца января 2022 года, сообщается на сайте правительства региона.

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"Согласно постановлению № 158, подписанному губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, масочный режим в регионе продлен до конца января следующего года. Требование обязательного ношения масок в общественных местах и на транспорте будет действовать в регионе еще два месяца. Также сохранен запрет на проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

В регионе первым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекции вакцинированы более 118 тыс. человек. Вторым - более 80 тыс. человек. Для коллективного иммунитета, по словам специалистов, должно быть вакцинировано не менее 80% населения. На Камчатке это чуть более 197 тыс. человек.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19
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