Шахту "Листвяжная" заполнят метаном для дальнейших работ

ГРАМОТЕИНО /Кемеровская область/, 26 ноября. /ТАСС/. Три отделения горноспасателей будут направлены в шахту "Листвяжная" в Кемеровской области, где накануне спасательная операция была приостановлена из-за взрывоопасного состояния, они займутся изоляцией горных выработок, чтобы они заполнились метаном, а его концентрация достигла безопасного уровня. По прогнозам, эти работы займут трое суток, после чего будет принято решение о возобновлении происков погибших в шахте, сообщил журналистам в пятницу губернатор региона Сергей Цивилев.

"Прибыло три отделения ВГСЧ, составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. куб. м (по всему объему выработки - прим. ТАСС), чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается. По нашим прогнозным расчетам, это займет трое суток. После истечения этого времени будет принято дальнейшее решение о производстве [спасательных] работ на шахте", - сказал Цивилев.

Командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше также отметил, что параллельно с изоляционными работами в горных выработках спасатели будут тушить возможные очаги пожара.

"Дополнительно проводятся работы по инертизации (частичной или полной замена горючей атмосферы - прим. ТАСС) отработанного пространства лавы 823 (где произошел взрыв метана - прим. ТАСС). Начнется к вечеру бурение скважины в предполагаемый очаг, где произошел основной эпицентр взрыва, для подачи туда инертной пены, для тушения возможных очагов пожара и охлаждения всех горных выработок", - сказал Ше.

Он также пояснил, что эксперты установили предполагаемую причину ЧП в шахте, изучив в том числе характер полученных пострадавшими шахтерами травм. "Большинство пострадавших имели травмы, полученные в результате динамического явления - взрыва", - пояснил командир горноспасателей.