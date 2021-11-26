СК возбудил дело по факту незаконной вырубки сосен на севере Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки более 200 деревьев в лесничестве на севере Амурской области. Ущерб природе составил 5,7 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В период со 2 по 7 марта 2021 года в Ушумунском участковом лесничестве ГКУ Амурской области "Магдагачинское лесничество" осуществлена незаконная вырубка сосен в количестве 221 штуки, в результате чего лесному фонду Российской Федерации причинен особо крупный ущерб на сумму около 5,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере").

В ходе следствия задержаны девять жителей Магдагачинского и Зейского районов Амурской области, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконную рубку леса. Шестеро ранее были судимы, но за преступления, не связанные с заготовкой деревьев.

По информации министерства лесного хозяйства области, с начала месяца в лесничествах в Архаринском, Бурейском, Зейском, Магдагачинском, Свободненском, Тындинском, Шимановском районах выявлено 12 фактов незаконных рубок. Общий объем срубленной древесины составляет более 600 кубометров, ущерб, нанесенный государственному лесному фонду, - почти 8,5 млн рублей.

"За незаконную рубку предусмотрен штраф на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, на должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, на юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, а также нарушителя обяжут возместить нанесенный гослесфонду ущерб. Если ущерб превышает 5 тыс. рублей, наступает уголовная ответственность", - добавили в пресс-службе ведомства.