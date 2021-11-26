В Японии фестиваль "Юки мацури" спустя два года снова пройдет в обычном формате

ТОКИО, 26 ноября. /ТАСС/. Ежегодный Снежный фестиваль ("Юки мацури") в городе Саппоро спустя два года с начала пандемии планируется вновь провести в обычном формате. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Снежный праздник будет организован с 5 по 12 февраля следующего года. Однако его масштабы предполагается значительно сократить. В частности, для фестиваля выделят только одну площадку в центре Саппоро. Там установят несколько скульптур из снега и льда высотой не более 10 метров. Прогулки вдоль них организуют в одностороннем направлении, чтобы избежать скопления людей.

Оргкомитет фестиваля не планирует сооружать гигантские скульптуры и открывать другую площадку на окраине Саппоро, где обычно устраивают парк со снежными горками и другими зимними развлечениями. Кроме того, на улицах города не станут выставлять палатки с едой и напитками в рамках мер по профилактике коронавируса.

В 2020 году, несмотря на начинавшуюся в Японии эпидемию COVID-19, мероприятие все же было проведено в обычном формате. Его посещаемость при этом оказалась на 25% ниже, чем обычно. В 2021 году "Юки мацури" впервые в своей истории проходил в формате онлайн.

История фестиваля

Снежный фестиваль в Саппоро проводится с 1950 года. Тогда организаторы соорудили шесть ледяных скульптур, что привлекло на выставку около 50 тыс. человек. Само мероприятие первоначально было задумано для того, чтобы отвлечь японцев от повседневных тягот послевоенной жизни. Фестиваль стал быстро развиваться и уже не мог существовать только за счет местных энтузиастов. Поэтому в 1955 году к изготовлению снежных изваяний впервые привлекли подразделения Сил самообороны Японии.

С тех пор это стало одной из главных традиций "Юки мацури", а жители Саппоро специально собираются в начале января, чтобы понаблюдать, как военные начинают завозить тонны снега и сваливать его в центре города. Это главный знак приближающегося праздника.

Постепенно фестиваль приобрел мировую известность, что послужило поводом в 1974 году начать проводить международный конкурс среди резчиков по снегу и льду. Сейчас "Юки мацури" считается неотъемлемой частью культурной жизни Саппоро и главным событием года, привлекающим сотни тысяч туристов из разных стран.