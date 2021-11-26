В ЕАО возобновили автобусные перевозки после сильного снегопада

ТАСС, 26 ноября. Движение пассажирских автобусов возобновлено между Биробиджаном, Хабаровском и Благовещенском после улучшения погодных условий. Об этом в пятницу сообщается на сайте ГУ МЧС по Еврейской автономной области (ЕАО).

"В связи с улучшением погодных и дорожных условий с 06:00 26 ноября открыто движение для автобусов, осуществляющих перевозки по направлениям город Биробиджан - город Хабаровск, город Биробиджан - город Облучье, город Хабаровск - город Биробиджан - город Благовещенск", - говорится в сообщении.

Снежный циклон обрушился на ЕАО 22 ноября, за первые сутки там выпало более 1,5 месячной нормы осадков. Снег шел три дня, расчистка дорог велась круглосуточно. Во вторник в Биробиджане ввели режим ЧС, во всей области - режим повышенной готовности. Вечером 24 ноября был расчищен от снега и льда участок дороги федерального назначения Р-297, который проходит через область. Междугородние автобусные перевозки были запрещены со вторника.

В пятницу в ЕАО без осадков, температура воздуха от минус 3 до минус 12 градусов. Ветер - до трех метров в секунду.