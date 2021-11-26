Власти Южной Кореи 29 ноября объявят об ужесточении антивирусных мер

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея объявит 29 ноября о введении новых мер, направленных на борьбу с резким ростом числа новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения и социального обеспечения Квон Док Чхоль, выступая в пятницу в городе Седжон на совещании по вопросам борьбы с пандемией.

По словам министра, правительственный комитет по поэтапному переходу к обычной повседневной жизни провел в четверг заседание по оценке эпидемической ситуации, на котором была признана необходимость ужесточить санитарно-карантинные меры. "В настоящее время правительство анализирует мнения общественности, экспертов и соответствующих ведомств", - подчеркнул Квон Док Чхоль.

Министр указал, что в ноябре страна "столкнулась с наихудшей ситуацией с начала пандемии", причем это произошло менее чем через месяц после ослабления мер социального дистанцирования в рамках политики перехода к обычной повседневной жизни. Он напомнил, что по всей стране наблюдаются дефицит больничных коек, резкий рост числа инфицированных, а также тяжелых, критических и смертельных случаев.

С 1 ноября правила социального дистанцирования в Южной Корее были ослаблены в рамках первой фазы трехэтапной схемы постепенного возвращения к обычной повседневной жизни. После этого в стране начался рост заболеваемости ковидом.

По данным национального управления по контролю и профилактике заболеваний, за минувшие сутки в стране зарегистрирован 3 901 новый случай заражения. Число пациентов, находящихся в критическом состоянии, достигло нового максимума - 617 человек. В результате осложнений, вызванных COVID-19, умерли 39 пациентов, общее число смертей составило 3 440.

Особое беспокойство медиков вызывает то, что число больных, ожидающих госпитализации более суток, только в столичном регионе, на долю которого приходится более 80% заболевших, составило 1 310. Это на 370 человек больше, чем днем ранее. В отделениях интенсивной терапии заняты все койки.