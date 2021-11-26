В ФРГ за сутки выявили 76 414 случаев заражения коронавирусом

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 76 414, что стало очередным максимумом за все время пандемии. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 25 ноября, когда за сутки выявили 75 961 случай заражения. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 5 650 170 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 357 пациентов. Общее количество летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 100 476.