Авиасообщение между Улан-Удэ и Улан-Батором возобновят 4 декабря

УЛАН-УДЭ, 26 ноября. /ТАСС/. Авиасообщение между городом Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором возобновится с 4 декабря 2021 года. Об этом сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор международного аэропорта Байкал Дмитрий Гармаев.

"С 4 декабря авиасообщение возобновляется монгольской авиакомпанией "Хунну Эйр" (Hunnu Аir). Первый рейс будет чартерным", - сказал Гармаев.

В настоящее время, по его словам, прорабатываются все вопросы, связанные с восстановлением регулярного авиасообщения. "Первого декабря ждем представителя "Хунну Эйр". Будут отлаживаться механизмы возобновления продаж билетов на рейс", - отметил Гармаев.

Авиарейсы монгольская сторона отменила в начале 2020 года из-за опасностей, связанных с пандемией COVID-19. На прошлой неделе в российском оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что РФ в декабре планирует возобновление авиасообщения с Монголией.

До пандемии авиарейсы Улан-Удэ - Улан-Батор пользовались большой популярностью у местных жителей и туристов. Бурятия находится рядом с российско-монгольской границей, народ Бурятии и Монголии связывают тесные исторические, экономические, социальные, культурные и образовательные связи. В 2017 году авиакомпания "Хунну Эйр" впервые выполнила транзитный рейс Улан-Батор - Улан-Удэ - Манчжурия (КНР).

Аэропорт Байкал (Улан-Удэ) является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран АТР для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания. В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха, это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов.