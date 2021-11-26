Гинцбург: у привившегося от ковида подростка иммунитет будет не меньше, чем у взрослого

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Иммунитет к новому коронавирусу у подростка, который привьется вакциной "Спутник М", будет не ниже, чем у вакцинированного от ковида взрослого. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Не думаю, что у него [подростка] будет меньше защита, потому что отвечает организм примерно одинаково. По той простой причине <...>, что количество антител, которые наша иммунная система будет вырабатывать на разные количества одного и того же количества антигенов, будет одним и тем же", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, стоит ли 17-летним подросткам дожидаться совершеннолетия, чтобы привиться взрослой вакциной, Гинцбург ответил: "Ждать не надо, ему надо вакцинироваться".

24 ноября Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики ковида у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.