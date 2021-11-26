Очевидец рассказал, что горняки после взрыва помогали друг другу выйти из шахты

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Горняки, оказавшиеся в момент взрыва в кузбасской шахте "Листвяжная" утром в четверг, выходя на поверхность, помогали товарищам, вынося на руках тех, кто не мог идти. Об этом рассказал ТАСС один из шахтеров, выбравшихся на поверхность после взрыва.

"Я вышел сам, но я знаю, что ребята друг друга вытаскивали. Видел двоих проходчиков, они третьего вели, поддерживали его. Не бросали, кого могли, тоже выводили, выносили. Потом уже, когда вышел, мне рассказали, что выносили прямо без сознания кого-то на руках", - рассказал шахтер по имени Константин.

Он также пояснил, что горняки в разговорах предполагали, что оставшиеся под землей замешкались, поскольку помогали товарищам. "Самому тяжело идти, а кого-то тащить тем более. Не только силы, еще и время же теряешь. Мужики герои, конечно, кто своих там не бросил", - добавил шахтер.

Ранее он рассказывал ТАСС, что взрыва не слышал, но почувствовал ударную волну, которая сбила его с ног. Рядом с ним никого не было, и Константин выбрался из шахты самостоятельно, воспользовавшись самоспасателем.

Об инциденте

Сигнал о задымления на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, 57 человек пострадали, 52 человека погибли, в их числе шесть горноспасателей.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В ходе следственных мероприятий задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка, на котором произошло ЧП. В регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".