В Туве нашли четверых человек, пропавших по пути из отдаленного села в Кызыл

ТАСС, 26 ноября. Четыре человека, пропавшие несколько дней назад по пути в Кызыл из отдаленного села Кунгуртуг в Туве, найдены. У них кончилось топливо, а машина застряла во льду на реке, сообщила в пятницу республиканская служба ГО и ЧС.

Четыре человека в минувшее воскресенье выехали на "Урале" из села Кунгуртуг в Тере-Хольском районе в Кызыл и пропали.

"Автомашина "Урал" обнаружена на реке Ак-Хем. Как оказалось, "Урал" с четырьмя пассажирами на борту застрял во льдах в реке Ак-Хем, израсходовав полностью имеющееся дизтопливо. Прибывшие на место спасатели оказали помощь застрявшим путем буксировки автомашины и предоставили им дизтопливо. Все пассажиры в удовлетворительном состоянии", - сообщили в службе.

Труднодоступный Тере-Хольский район находится на юго-востоке Тувы. На текущей неделе температура в ночное время суток в районе опускается до 15-20 градусов ниже нуля.