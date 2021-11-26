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Пандемия COVID-19

Пассажиропоток перед Днем благодарения в США достиг пиковых показателей за время пандемии

Воздушным транспортом в стране 24 ноября воспользовались 2 311 978 человек

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Рекордный за время пандемии пассажиропоток зафиксирован в аэропортах США накануне Дня благодарения. Как свидетельствует опубликованная в четверг вечером статистика федерального Управления США по безопасности на транспорте, в минувшую среду воздушным транспортом в стране воспользовались 2 311 978 человек.

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Телекомпания Эн-би-си подчеркивает, что день накануне праздника, отмечаемого в четвертый четверг ноября, считается одним из самых загруженных в году. Такой ажиотаж вызван тем, что День благодарения в США принято отмечать в кругу семьи. В конце ноября миллионы американцев традиционно отправляются в поездки, чтобы встретиться с родными по случаю праздника.

По данным властей, последний раз столь высокие показатели загрузки американских аэропортов были зафиксированы в США еще до начала пандемии - в феврале 2020 года. При этом в 2019 году перед Днем благодарения поток пассажиров на американском авиатранспорте был лишь немногим больше, чем сейчас - 2 624 250 человек. В прошлом году накануне праздника услугами авиаперевозчиков в США воспользовались 1 070 967 человек.

День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стали отмечать каждый четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили устроить праздник.

На него были приглашены местные индейцы, которые принесли с собой диковинную для европейцев птицу - индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения.

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