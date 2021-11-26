Опрос: больше трети россиян откладывают деньги на черный день

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Треть опрошенных россиян начали делать накопления с зарплаты в 2021 году. Из них 35% отметили, что откладывают на черный день, 27% - на отпуск, а 24% - на покупку недвижимости, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Работа.ру.

"В этом году треть опрошенных жителей России (33%) отметили, что начали делать накопления с зарплаты. По итогам исследования, проведенного в декабре 2020 года, копить в 2021 году планировали 64% опрошенных, однако на момент опроса деньги откладывали только 28% респондентов", - говорится в результатах исследования.

Почти каждый десятый участник исследования (9%) рассказал, что им удавалось откладывать до 30% доходов. Еще 6% опрошенных отметили, что у них получалось делать накопления в размере до 40% доходов каждый месяц, а 7% откладывали на будущее 50% зарплаты и более.

"35% респондентов отметили, что откладывают деньги на черный день, 27% опрошенных рассказали, что хотели бы потратить накопления на отпуск или путешествия, а четверть участников исследования (24%) - на покупку недвижимости", - отметили в сервисе.

Также 18% опрошенных жителей России указали, что копили на ремонт, 16% - на лечение, а 14% - на образование для детей. По 13% респондентов хотели бы потратить отложенные деньги на подарки или собственное образование, а 12% - на покупку автомобиля. Еще 8% респондентов потратят накопления на бытовую технику, 6% - на гаджеты, а 3% на покупку одежды и украшений.

Опрос проводился ноябре 2021 года среди 5 000 респондентов старше 18 лет во всех регионах страны.