Задержанный директор шахты "Листвяжная" был признан лучшим руководителем 2021 года

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Директор шахты "Листвяжная" в Кузбассе Сергей Махраков, который минувшей ночью был задержан в рамках уголовного дела о гибели людей после взрыва метана на предприятии, в 2021 году был признан лучшим руководителем угольной шахты по итогам регионального конкурса. Об этом сообщается на официальном сайте холдинговой компании СДС, в состав которой входит шахта.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"Директор ООО "Шахта "Листвяжная" Сергей Махраков признан победителем областного конкурса "Кузбасс - угольное сердце России" в номинации "Директор шахты - 2021", - говорится в сообщении. Уточняется, что итоги конкурса были подведены в августе, накануне Дня шахтера.

47-летний Махраков руководит "Листвяжной" с 2013 года, до этого с 1996 года работал на другой кузбасской шахте "Колмагоровская", где начинал с должности машиниста подземных установок. Его общий трудовой стаж в угольной отрасли составляет 25 лет.

Директор шахты был задержан правоохранительными органами минувшей ночью в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Вместе с ним также задержаны его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, в ближайшее время им предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об их аресте.