Панихиды ежечасно проходят в Беловском округе Кузбасса, где произошла трагедия на шахте

ТАСС, 26 ноября. Храмы в Беловском округе Кузбасса, где произошла трагедия на шахте "Листвяжная", унесшая жизни 52 человек, ежечасно проводят панихиды по погибшим и молебны о здоровье пострадавших. Всего за выходные богослужения состоятся в более чем 500 храмах Кемеровской области, сообщил ТАСС в пятницу дьякон Кемеровской епархии, руководитель информационного отдела Вячеслав Ланский.

"Общее количество приходских храмов, где регулярно служат и где проходили [панихиды и молебны] - это 150. В субботу и воскресенье будут совершать еще богослужения в приписных храмах, где нет постоянного священника, в небольших населенных пунктах. Таких храмов в общей сложности у нас порядка 500. Более 500 храмов проведут [литургии за выходные]. А вот в храмах Беловского округа молятся регулярно, богослужения совершаются ежечасно, и в центре здоровья шахтеров тоже молятся ежечасно", - рассказал он.

Он добавил, что для проведения ежечасных служб в населенных пунктах Белово организовано дежурство священников. Вчера, в день трагедии, по словам Ланского, во всех храмах Кузбасса прошли молебны об упокоении погибших и здоровье тех, кто пострадал. "Поехать на саму шахту мы не можем, нам пока не дали такого разрешения. Мы обращались с предложением помочь, с предложением помолиться, но нам сказали подождать, мы ждем дальнейших указаний. Там есть помещение для родственников, может быть туда сейчас пустят, но пока данный вопрос находится в процессе проработки", - пояснил он.

Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром в четверг, на место выехали горноспасатели и медики. По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 285 горняков. Из шахты эвакуированы 239 человек. По последним данным, более 60 человек пострадали, 52 погибли.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В ходе следственных мероприятий задержаны директор шахты, его заместитель и начальник участка, на котором произошло ЧП. В регионе с 26 ноября объявлен трехдневный траур.

Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-Уголь".