Кондратьев: на Кубани не планируют вводить мораторий на курортный сбор из-за коронавируса

КРАСНОДАР, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края не планируют вновь вводить мораторий на взимание курортного сбора в связи с пандемией коронавируса. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса, а также для поддержания отрасли гостеприимства и увеличения турпотока в Краснодарском крае ввели мораторий на взимание курортного сбора. Мораторий сняли 1 января 2021 года.

"Эта мера вводилась, чтобы стимулировать спрос, когда мы наблюдали резкое падение туристического потока. Сейчас ситуация резко отличается, и такой необходимости мы не видим", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что в 2019 году в бюджет края поступило более 225 млн рублей. В 2021 году собрали более 164 млн рублей. Средства планируется направить на благоустройство территорий, установку детских игровых площадок, лавочек, беседок, уличных фонарей и скульптурных композиций.

Краснодарский край является одним из основных курортных регионов России, в 2020 году общий турпоток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. На середину октября курорты Краснодарского края приняли 15 млн путешественников, с начала года - в 1,5 раза больше, чем в 2020 году за аналогичный период.