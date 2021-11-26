Премьер Польши сообщил о создании НИИ для продвижения требования репараций от ФРГ

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Польша создает специальный научно-исследовательский институт, при помощи которого страна намерена подкрепить свои требования репараций за преступления нацистской Германии в период Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому агентству DPA, выдержки из которого опубликованы в пятницу.

Глава польского правительства пояснил, что в прошлую среду он подписал документ о создании Института по вопросам ущерба, причиненного войной, названного в честь бойца польского сопротивления Яна Карского. "Этот вопрос не снимается [с обсуждения], поскольку с Польшей очень плохо обошлись, так как она не получила никаких репараций", - отметил Моравецкий. При этом он добавил, что основная задача нового учреждения заключается в том, чтобы упорядочить усилия по подсчету всего ущерба, нанесенного войной, и заниматься дальнейшим отстаиванием требований о репарациях.

Вместе с тем премьер-министр Польши подчеркнул, что работающая над определением общей суммы потерь группа в польском парламенте, созданная в 2017 году, представит свою оценку в феврале. Однако, как именно она будет использована польскими властями, пока неясно. "Решение о том, что мы будем делать с этим отчетом, когда и как, еще не принято", - подытожил Моравецкий. "Однако мы готовим все, чтобы представить этот отчет всему миру", - заверил он.

Депутат от правящей в республике партии "Закон и справедливость" Аркадиуш Муларчик, возглавляющий группу экспертов, которые занимаются вопросом получения репараций от ФРГ за ущерб, причиненный стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны, как пишет DPA, уже объявил о проделанной работе за последний год. Однако, по словам Моравецкого, специалистов попросили добавить в документ дополнительную информацию. Таким образом, окончательно отчет должен быть готов к февралю, заключил Моравецкий.

Тема репараций обсуждается в Польше с июля 2018 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. Занимавший тогда пост министра национальной обороны Антоний Мачеревич сообщил в эфире польского телевидения, что с правовой точки зрения у Варшавы есть все основания требовать от Берлина репарации. Работающая над определением общей суммы ущерба группа в польском парламенте, по предварительным данным, оценила его почти в $1 трн.

В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. В Варшаве утверждают, что соглашение 1953 года было подписано с нарушением под давлением СССР и касалось только уже не существующих Германской Демократической Республики и Польской Народной Республики, которая, по версии местных аналитиков, не являлась суверенным государством.