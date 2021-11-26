В Марий Эл продлили режим повышенной готовности

ТАСС, 26 ноября. Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлили в Республике Марий Эл до 5 февраля 2022 года. Соответствующие изменения внесли в указ главы региона.

"Внести в указ главы Республики Марий Эл "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" <…> следующие изменения: в пунктах 1-3 и 8-10.1 слова "до 1 декабря 2021 года" заменить словами "до 5 февраля 2022 года", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы региона в пятницу.

В республике по-прежнему остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием жителей, сохраняется обязанность жителей использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и соблюдать социальную дистанцию.

Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявили 25 679 случаев заражения коронавирусом, 21 113 пациентов выздоровели, 744 умерли. За сутки выявили 123 случая заражения.