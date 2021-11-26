Запрет на работу общепита могут установить в Чувашии с 31 декабря по 1 января

ТАСС, 26 ноября. Глава Чувашии Олег Николаев поручил рассмотреть возможность запрета работы общепита с 31 декабря по 1 января, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы региона.

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"Глава Чувашии Олег Николаев предложил изучить возможность установления полного запрета работы предприятий общественного питания в период с 31 декабря на 1 января", - отметили в пресс-службе.

Соответствующее поручение Николаев дал 26 ноября в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории республики.

С 11 октября доступ на предприятия общественного питания Чувашии может быть предоставлен только вакцинированным от коронавируса, недавно перенесшим инфекцию, либо имеющим отрицательный ПЦР-тест. Статус зон ковид-фри присвоен более 500 заведениям общепита в республике.